Севастополь, 17 сентября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Промышленное производство Севастополя выросло почти на 12% в 2019 году. Об этом 17 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В целом за 8 месяцев его объём увеличился почти на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь-август 2019 года индекс промышленного производства в Севастополе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 111,9%», — уточнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что промышленные предприятия Крыма загружены лишь на 60%. Помимо этого на их модернизацию не хватает средств.

Об этом: У Крыма нет денег на полную модернизацию промышленности