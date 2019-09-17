Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. На совещании в Смольном 17 сентября обсудили итоги реализации Генерального плана Санкт-Петербурга за 2018 год и разработку нового Генплана на период до 2050 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Приморском районе Петербурга

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что на сегодня есть весьма существенные отставания по реализации отдельных показателей действующего Генплана.

«Требуются дополнительные усилия для обеспечения горожан в необходимом объеме детскими садами, школами, объектами физической культуры и спорта», — сказал Беглов.

Главная установка при разработке нового документа: прекратить практику опережающего строительства жилья по сравнению с объектами социальной инфраструктуры, из-за чего петербуржцам не хватает образовательных, медицинских и других объектов.

Как отметили в Смольном, по итогам 2018 года 1205 детских садов могли обеспечить местами детей только на 73,8% по отношению к градостроительным нормам, а 754 общеобразовательные школы — на 71,7% от потребности.

Петербургу не хватает 169 детских садов, 89 школ и 54 объектов здравоохранения. «Надо, чтобы этот дисбаланс в течение нескольких лет был ликвидирован. Это Генеральный план должен предусматривать», — сказал Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Второй задачей при разработке нового Генплана является сохранение и развитие рекреационных зон, которые сегодня распределены крайне неравномерно по территории города.

Александр Беглов обратил внимание на недопустимость повторения ситуаций, когда выдавались разрешения на строительство на территории парковых и других зеленых зон. В новом Генеральном плане Санкт-Петербурга требуется определить территорию всех зеленых зон и защитить их от посягательств застройщиков.

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Наконец, третий акцент для нового Генплана — совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры. По словам избранного губернатора, не должно быть ситуаций, когда жители не могут въехать или выехать из кварталов жилой застройки.

Новый Генплан будет сформирован до конца 2020 года и вступит в силу уже в 2021 году.

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