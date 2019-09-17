Калужские волонтёры примут участие в акциях «Живи, лес!» и «Лес Победы»
Калуга, 17 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября в деревне Высокое Куйбышевского района завершилась посадка аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, выступившем совместно с областным парламентом организаторами регионального мероприятия всероссийской акции «Лес Победы»
На одном гектаре лесного фонда депутаты, студенты и школьники, члены общественных организаций и трудовых коллективов высадили сосны в виде числа «75». Во всех муниципальных районах волонтёры приняли участие в создании живых символов Великой Победы. Экологический марафон проходит в рамках V Международного экологического форума.
Всего в рамках Всероссийских акций «Живи, лес!» и «Лес Победы» будет посажено около 170 тысяч деревьев на 23 га. В акции примет участие около двух тысяч добровольных защитников природы. Так, 16 сентября в Приокском лесничестве на площади более двух гектаров высадили около восьми тысяч молодых елей и сосен.