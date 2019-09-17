Москва, 17 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям запросит у Центробанка РФ полный перечень форм обеспечения кредитов, которые могут предоставляться на принципах проектного финансирования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

С поручением запросить такую информацию к нижней палате парламента обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»). По его словам, застройщики, которые с 1 июля 2019 года перешли на работу по счетам-эскроу (проектное финансирование), обращаются к депутатам с жалобами на условия предоставления банковского кредита.

«По данным регулятора, на 26 августа 2019 года в 26 субъектах РФ не открыто ни одного счета эскроу для расчета по договорам долевого участия», — отметил Фаррахов.

Так, по его словам, наиболее острым стал вопрос залоговых требований — в разных банках разные требования к залоговому обеспечению, что увеличивает срок рассмотрение обращения или вообще приводит к отказу в финансировании. Фаррахов предложил поручить профильному комитету Госдумы запросить у ЦБ полный и единый перечень залоговых требований по кредитам, чтобы обеспечить застройщикам возможность работать с эскроу-счетами. Большинство депутатов такое предложение поддержали.