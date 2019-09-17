Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Петербурге примирением сторон завершился судебный процесс о нештатной разводке Володарского моста в неурочное время, из-за чего на мосту 25 августа 2018 года произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Это происшествие наделало много шума и привело к внеплановой проверке всех разводных мостов.

Mostotrest-spb.ru Володарский мост

Как сообщили в судебной пресс-службе города, Невский районный суд Санкт-Петербурга 17 сентября прекратил уголовное дело в отношении Константина Ромащенкова, начальника бригады Володарского моста участка разводных мостов № 1 Управления эксплуатации разводных мостов «Мостотреста».

Он обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Мужчине грозило до 1 года лишения свободы.

По версии следствия, Ромащенков запустил проверку схемы готовности моста к навигации до начала смены, включив насос и гидросистему разведения моста, что привело к поднятию крыла пролетного строения на 30−40 см. Ехавший по мосту в это время автомобиль «Лада Калина» врезался в приподнявшийся край разводного пролета, а его водитель получил тяжкий вред здоровью.

«В ходе предварительного слушания суду было заявлено ходатайство от потерпевшего, его адвоката, а также подсудимого о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — отметили в судебной пресс-службе.

Ущерб потерпевшему возмещен «Мостотрестом». Суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование Ромащенкова.

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Как напоминает ИА REGNUM, в ходе проверки моста после ЧП эксперты выявили дефект конструкции разводного пролета, который ведет к появлению дополнительного трения в работе замка запирания. Это могло привести к сбою оборудования моста при его проверке перед разводкой.