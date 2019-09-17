Сыктывкар, 17 сентября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 300 млн рублей составляет долг предприятий Коми за вывоз мусора перед региональным оператором.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как пишет ИА Комиинформ со ссылкой на «Ухтажилфонд», долги некоторых предприятий за вывоз мусора достигают нескольких миллионов рублей. На сегодня только по Усинску долг юридических лиц составляет 15 миллионов рублей. При этом, крупными должниками по оплате за коммунальную услугу по обращению с ТКО являются нефтяные компании.

Складывается ситуация, когда региональный оператор выполняет свои обязанности по транспортировке ТКО, не получая за это оплату. Как следствие, «Ухтажилфонд» не имеет возможности рассчитываться в полном объеме с перевозчиками, а те в свою очередь из-за предприятий-должников, не оплачивающих коммунальную услугу, работают в крайне тяжелых финансовых условиях.

«Региональный оператор по обращению с ТКО делает все возможное, чтобы перевозчики работали без сбоев. Хотя у самого «Ухтажилфонда» есть финансовые обязательства, которые необходимо выполнять. Ежемесячно предприятие оплачивает порядка 20 миллионов рублей НДС, но при этом не получая доход», — отметили в управлении регоператора.

«Ухтажилфонд» намерен обратиться в прокуратуру и начинает проводить претензионную работу с должниками, чтобы решить вопрос с неплатежами, которые снижают эффективность работы регионального оператора и тормозят реализацию «мусорной реформы» на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, рост задолженности за вывоз мусора фиксируют и в других регионах страны. На Среднем Урале, к примеру, в августе велась работа по взысканию свыше 200 млн рублей долгов.