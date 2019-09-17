Вашингтон, 17 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Ураган «Умберто» продолжает усиливаться в Атлантическом океане, его скорость уже дошла до второй категории, сообщает 17 сентября Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Mariamichelle Ураган

Сейчас ураган движется к Бермудским островам со скоростью 13 км/час. При этом скорость ветра внутри урагана достигает 160 км/час.

«Умберто» находится в 900 км от Бермудских островов, однако Национальный центр считает, что в течение 17 сентября этот ураган спровоцирует проливные дожди на Бермудах, в ходе которых может выпасть до 7 см осадков.

О вероятности усиления урагана «Умберто» до уровня тайфуна пока не сообщается.