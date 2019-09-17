Ставрополь, 17 сентября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ожидаются резкие перемены в погоде. На смену теплой, почти летней погоде, придет заметное похолодание, сообщили в краевом Гидрометцентре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По данным ведомства, всего ожидаются три волны изменения температуры в сторону похолодания. Так, одна из них уже идет, вторая наступит 19 сентября, когда температура «существенно упадет, вероятно, вплоть до заморозков», пишет «КП-Северный Кавказ», отмечая, что до них может и не дойти.

Еще одно понижение температуры стоит ожидать 21−23 сентября, когда температура опустится в ночное время до 5−9 градусов тепла, а в ряде районов и до трех градусов выше нуля.

Сотрудники Гидромета при этом отмечают, что все эти этапы похолодания будут сменяться периодами потепления и к третьей декаде сентября температура повысится местами даже до 20 и 25 градусов.

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