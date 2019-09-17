Обнинск, Калужская область, 17 сентября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Порядка 90 наименований продукции гражданского назначения из 10 видов керамических материалов, предназначенной для металлургической и металлообрабатывающей отраслей, представило Обнинское научно-производственное предприятие «им. А. Г. Ромашина Калужской области на XI международном конгрессе «Цветные металлы и минералы-2019» в Красноярске, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru На предприятии

Керамика, представленная «Технологией» на выставке в Красноярске, создана с применением оборонных технологий. Изделия, которые предназначены в основном для комплектования оборудования и аппаратуры, обладают уникальными характеристиками: износостойкостью, жаропрочностью, и другими параметрами.

«В сфере производства специальной керамики благодаря многолетнему опыту, наличию современного оборудования и собственной научной школы нам нет равных в стране. Причем мы специализируемся на выполнении комплексных работ: от идеи, подбора материала с заданными свойствами до организации серийного производства продукции. В условиях санкционной политики многие наши решения помогают заказчикам решить вопросы импортозамещения», — сказал Андрей Силкин.

О наличии высокого спроса на керамическую продукцию «Технологии» говорит, что в первые часы работы выставки на стенде предприятия проведено более 20 встреч с потенциальными заказчиками, представляющими отечественные и зарубежные компании. В работе самого масштабного международного металлургического конгресса «Цветные металлы и минералы-2019» в Красноярске принимают участие более 700 представителей 230 компаний и научных центров из 33 стран.