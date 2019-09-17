В рязанском Касимове отопительный сезон под угрозой срыва — ОНФ
Касимов, Рязанская область, 17 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Два коммунальных предприятия города Касимова Рязанской области задолжали 17 млн рублей энергетикам. Под угрозой срыва может оказаться предстоящий отопительный сезон, поскольку энергосбытовая компания в конце августа 2019 года отключила от своих услуг единственного поставщика горячего водоснабжения и тепловой энергии города. Противостояние хозяйствующих субъектов не должно помешать гражданам получать услуги ЖКХ в полном объёме, считают в региональном штабе Общероссийского народного фронта.
Городской водоканал должен энергетикам 16 млн рублей, при этом организация уже несколько лет находится в процедуре банкротства, и конкурсный управляющий в первую очередь обязан гасить платежи по заработной плате и долги по налогам. Предприятие «Касимовсервис», выполняющее функции единственного поставщика горячего водоснабжения и тепловой энергии, задолжало более 1 млн руб. Коммунальщики предлагают реструктуризировать долг до начала отопительного сезона и выровнять ситуацию с началом отопительной кампании, когда начнут поступать платежи населения за отопление.
Региональные власти пообещали провести отдельное совещание по подготовке Касимова к отопительному сезону и поиску компромисса между коммунальными предприятиями и ресурсоснабжающими организациями.