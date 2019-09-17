Димитровград, Ульяновская область, 17 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области под уголовное преследование попали три депутата городской думы города Димитровграда. Их подозревают в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Следствие полагает, что три парламентария в июне и июле 2019 года предоставили недостоверные сведения о работе в коммерческой организации и получили единовременные выплаты к отпуску в размере 76 тыс. рублей каждый, причинив ущерб городской думе Димитровграда.

В отношении трёх депутатов возбуждено уголовное дело. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в депутатском корпусе Димитровграда 26 мандатов из 30 по итогам выборов в сентябре 2018 года получили коммунисты.

Напомним, ранее перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств предстала заведующая одного из детских садов Железнодорожного района Ульяновска. Правоохранительными органами установлено, что в 2012—2018 годах злоумышленница вносила в табели учёта рабочего времени ложные сведения об исполнении должностных обязанностей ранее уволенного сотрудника. Решением суда она оштрафована на 300 тыс. рублей.

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