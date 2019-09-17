Сеул, 17 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hanwha Defense была выбрана в качестве одной из компаний, техника которой будет использоваться австралийскими военными. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Бронированная боевая машина Redback компании Hanwha Defense

Известно, что в рамках программы Land 400 Phase 2 правительство Австралии определило две модели бронированных боевых машин, которые заменят устаревающую бронетехнику.

Претендентами на замену стали Lynx немецкой компании Rheinmentall и Redback компании Hanwha Defense.

Известно, что окончательное решение о выборе компании и бронетехники власти Австралии вынесут к концу 2021 года, после различных испытаний.

Land 400 Phase 2 — крупнейшая программа закупок вооружений для австралийской армии. По предварительным данным, минобороны страны намерено закупить около 400 боевых машин восьми видов.