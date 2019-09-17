Москва, 17 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы седьмого созыва проделали трудную работу для своего избрания. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления перед депутатами Мосгордумы нового созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Мосгордумы нового созыва

«Из 13 миллионов человек москвичи избрали именно вас. Могу представить конкурентное, тяжёлое и серьёзное было для вас время, которое вы прошли, проведя огромное количество встреч с жителями, взяв на себя груз проблем, пропустив их через свою душу», — сказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что переизбравшимся на новый срок депутатам было сложнее вести предвыборную кампанию, нежели тем, кто избирался впервые.

«Некоторые из вас уже были депутатами городской думы и не только рассказывали о своих планах, но и отчитывались о том, что уже сделали. Это, наверное, ещё труднее. Поздравляю вас с победой», — сказал Собянин.