Тверь, 17 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Разработать дорожную карту по открытию филиалов ведущих областных учреждений здравоохранения в муниципалитетах Тверской области поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона 17 сентября. Основной темой заседания стала реализация в регионе национального проекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В числе главных задач национального проекта — увеличение продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году. Глава региона отметил необходимость более широкого охвата жителей региона диспансеризацией и профосмотрами.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. Основное внимание при реализации национального проекта уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, созданию современной инфраструктуры медицинской помощи детям, а также развитию первичного звена здравоохранения как в городах, так и на селе, внедрению цифровых технологий в региональной медицине», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, по итогам реализации мероприятий шести региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» за семь месяцев 2019 года Тверская область вышла на первое место среди регионов Центрального федерального округа по снижению общего коэффициента смертности населения — этот показатель снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На 2019 год финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области составит более 1,3 млрд рублей. В частности, проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» включает проведение профилактических осмотров, совершенствование работы служб скорой помощи и санитарной авиации. С начала года санавиация региона совершила 152 вылета, доставила 179 жителей региона из районов в областные больницы. Профосмотры в январе-июле прошли 237 тысяч жителей региона. Сейчас для Кимрской и Торжокской ЦРБ осуществляется закупка двух мобильных комплексов, оснащенных аппаратами УЗИ и ЭКГ для первичной диагностики заболеваний.

Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на сокращение смертности от инфаркта миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения. Для этого в регионе в два раза увеличат число высокотехнологичных рентген-эндоваскулярных вмешательств. С начала года выполнено уже свыше 1300 таких операций. Также в этом году закуплено четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких для горбольницы № 7 Твери, Нелидовской, Бежецкой, Ржевской ЦРБ, ещё четыре аппарата до конца года поступят в больницу скорой помощи, Вышневолоцкую, Торжокскую, Ржевскую ЦРБ. Также до конца 2019 года будет поставлено два компьютерных томографа для областной клинической больницы и первичного сосудистого отделения больницы № 7 Твери, а также будет закуплена система нейрохирургической навигации для областной больницы. Два аппарата УЗИ передадут первичному сосудистому отделению Вышневолоцкой ЦРБ и больнице № 6 Твери, служба скорой помощи региона получит 150 аппаратов теле-ЭКГ. Кроме того, в рамках проекта региональный сосудистый центр областной клинической больницы получит второй ангиограф. В 2020 году, по поручению губернатора, будет открыт второй региональный сосудистый центр в Ржеве. Кроме того, губернатор дал поручение разработать дорожную карту открытия филиалов ведущих областных учреждений здравоохранения в муниципалитетах Верхневолжья.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на развитие ранней диагностики заболеваний, до конца года запланирована поставка 61 единицы высокотехнологичного оборудования системы мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для переоснащения областного онкодиспансера. В течение года осуществляется закупка современных медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Оборудование для детских медучреждений будет закупаться в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения».

Актуальным для региона остаётся вопрос кадров. С начала года в учреждения здравоохранения региона трудоустроены 248 врачей — это почти на 100 специалистов больше, чем в 2018 году. Также больницы региона получили 796 сотрудников среднего медперсонала — на 108 больше, чем годом ранее. Особое внимание — сельским и районным медучреждениям: в регионе действуют программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», которые предусматривают целевые выплаты для медиков. В 2019 году их получат 15 врачей и 17 фельдшеров. Также осуществляются выплаты ординаторам и студентам, которые обучаются по целевому направлению от муниципалитетов (50 и 24 тыс. рублей ежегодно).

«Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения в муниципалитетах является одним из ключевых направлений для решения задач, поставленных в национальном проекте «Здравоохранение». После обучения должна проводиться адаптация врачей в конкретных учреждениях, где они будут работать», — сказал Игорь Руденя.