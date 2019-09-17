Москва, 17 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Вопрос отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова необходимо рассмотреть на ближайших заседаниях Московской городской думы. Об этом во время своей присяги заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Горбунов

Перед ним депутат городской думы Евгений Ступин (КПРФ) потребовал отставки Горбунова. Митрохин поддержал эту инициативу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Митрохин

«Что касается сделанных здесь заявлений. Хочу от себя добавить, что считаю их серьёзными и актуальными и считаю нашей обязанностью обсудить их на ближайших заседаниях», — заявил Митрохин.

После этого, получив депутатское удостоверение от Горбунова, Митрохин оказался единственным из всех депутатов нового созыва, кто отказался от совместного фото с главой Мосгоризбиркома.