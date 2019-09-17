Ереван, 17 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Решение оставить под стражей опального генерала Манвела Григоряна принял суд общей юрисдикции в Ереване. Об этом 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Ранее защита Григоряна ходатайствовала освободить подсудимого под залог. Размер залога не был указан, он был оставлен на усмотрение суда. Сегодня суд принял решение отклонить просьбу защиты.

По словам адвоката, у генерала начало ухудшаться здоровье. Нахождение под стражей препятствует проводить интенсивное лечение, наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья Григоряна. У обвиняемого диагностировали онкологию и диабет.

Напомним, Манвел Григорян подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов, хищении денежных средств в крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и растрате госимущества. Обвинение предъявлено также его супруге Назик Амирян.