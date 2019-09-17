Москва, 17 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что при новой системе граждане смогут финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, а государство со своей стороны будет оказывать им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан России к системе, регистрирование накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантированную сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан государством.

Читайте также: Набиуллина: Россия не готова к индивидуальному пенсионному капиталу