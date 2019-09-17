Москва, 17 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Подготовка соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) близится к завершению. Об этом сегодня, 17 сентября, на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

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«Мы подходим к заключительной стадии подписания документа о свободной торговле между этим объединением и Израилем», — приводит ТАСС слова главы государства.

Российский лидер отметил, что заключения этого соглашения будет способствовать «дальнейшему наращиванию встречных товарных потоков».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Сочи, которые состоялись 13 сентября, договорились ускорить согласование договорённостей о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Израилем.

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Эксперты полагают, что от установления режима свободной торговли выиграют все стороны. Позитивный эффект оценивается в 100−120 млн долларов. Кроме того, рост взаимной торговли и реализация совместных проектов приведет к созданию 10 тысяч новых рабочих мест.