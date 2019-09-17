Москва, 17 сентября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В России впервые будет поставлен балет «Дон Кихот» в хореографической постановке Рудольфа Нуреева, информация опубликована на сайте Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Stanmus.ru Дон Кихот

Рудольф Нуреев в первый раз станцевал в «Дон Кихоте» в 1959 году, когда ему был 21 год. А уже в 1966-м поставил на сцене Вены собственную версию балета, которая в 1981 году была перенесена в Парижскую оперу.

В России за постановку будут отвечать ученики Нуреева— художественный руководитель труппы Лоран Илер и Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» — высший статус артистов балета парижской Оперы — из рук великого балетмейстера.

Балет «Дон Кихот» впервые поставил Мариус Петипа, премьера состоялась 14 декабря 1869 года в «Большом Театре». В начале 20-го века он был несколько видоизменен Александром Горским и перенесен в Мариинский театр. Редакция Рудольфа Нуреева основывается на хореографии Горского. Премьера состоится 25 октября.