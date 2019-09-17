В Калуге внедряют имя Константина Циолковского в визуальный образ аэропорта
Калуга, 17 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.Циолковского развернёт выставку интерактивной экспозиции в терминалах А и В международного аэропорта «Калуга», сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы по реализации проекта «Великие имена России» на территории Калужской области.
Участники встречи рассмотрели предложения разработчиков логотипа, фирменного стиля с привязкой к имени К. Э. Циолковского АО «Международный аэропорт «Калуга». Принятие решения о выборе варианта состоится на основе мнения жителей региона, которое они смогут выразить путем голосования. Помимо логотипа и фирменного стиля, калужский аэропорт должен получить памятник великому русскому космисту Константину Эдуардовичу Циолковскому и информационную стелу. Работы на конкурс будут приниматься до 1 ноября 2019 года.
Ранее более 92 тыс. жителей РФ приняли участие в выборе имени для международного аэропорта в Калуге. По мнению калужских краеведов, присвоение аэропорту в калужском пригороде Грабцево имени основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который жил и работал в Калуге и области, логично.