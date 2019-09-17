Москва, 17 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского есть от полугода до года, чтобы реализовать свою политику, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У него есть кредит доверия, пока Украина его терпит и обращает на него внимание. У него на его политику есть от полугода до года, — сказал Делягин. — Первой фазой украинской политики было создание русофобской элиты. Это было время Порошенко, когда нужно было создать ситуацию торжества нацизма и когда любая мысль о взаимодействии с Россией кончалась тем, что человека калечили, убивали или сажали. Эта задача решена. Вторая задача — когда создана русофобская политическая система, надо заставить Россию платить за эту русофобию. Поэтому Зеленский осуществляет политику, которую мы воспринимаем как некое улучшение: здесь обмен, там войска развели, там сказали что-то хорошее».

Это улучшение, по мнению Делягина, симптом не того, что на Украине кто-то начинает выздоравливать, а симптом того, что Россию пытаются заставить платить за существование русофобского режима.

Напомним, как сообщало 12 сентября ИА REGNUM, социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, которое показало, что 71% опрошенных жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. При этом в августе по сравнению с июлем уровень удовлетворения работой главы государства вырос почти в полтора раза.