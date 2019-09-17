Делягин рассказал, сколько ещё Украина будет готова терпеть Зеленского
Москва, 17 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского есть от полугода до года, чтобы реализовать свою политику, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Это улучшение, по мнению Делягина, симптом не того, что на Украине кто-то начинает выздоравливать, а симптом того, что Россию пытаются заставить платить за существование русофобского режима.
Напомним, как сообщало 12 сентября ИА REGNUM, социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, которое показало, что 71% опрошенных жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. При этом в августе по сравнению с июлем уровень удовлетворения работой главы государства вырос почти в полтора раза.