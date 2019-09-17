Лилль, Франция, 17 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Французский город Лилль принял 26 мигрантов в возрасте от 18 до 27 лет, спасенных в Средиземном море гуманитарной организацией Ocean Viking, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Через три недели после прибытия 24 беженцев в Лилль, мы вновь принимаем 26 мигрантов с судна Ocean Viking, которое несколько дней назад пришвартовалась в Лампедузе» — заявила мэр Мартина Обри, добавив, что беженцы размещены в бывшем доме престарелых.

«Мы призываем к солидарности жителей Лилля, чтобы удовлетворить материальные потребности беженцев», — отметила мэр города, предлагая жителям приносить одежду и предметы первой необходимости в мэрию.

Напомним, судно Ocean Viking высадило 82 беженцев на итальянском острове Лампедуза 14 сентября, после почти двухнедельного плавания между Италией и Мальтой в ожидании безопасной гавани.