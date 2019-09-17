Астана, 17 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. На территории Джамбульской области Казахстана зафиксирован 191 почвенный очаг сибирской язвы, сообщает 17 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

Микрофотография бацилл сибирской язвы

В ведомстве уточнили, что с очагов были взяты на исследование около одной тысячи проб почвы, но возбудители сибирской язвы не были обнаружены. Вместе с тем, была проведена прививка против этого заболевания с охватом в 2 159 человек.

Напомним, 12 сентября в областную детскую инфекционную больницу в Таразе поступило четверо больных из Джамбульского и Жуалынского районов. После лабораторных исследований у пациентов подтвердился диагноз «сибирская язва».

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