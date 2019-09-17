Москва, 17 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Во время принятия присяги депутат по избирательному округу №14 Максим Круглов («Яблоко») раскритиковал работу председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Круглов и Валентин Горбунов во время церемонии принятия присяги

«Партия «Яблоко» считает вас ответственным за то, что очень много молодых людей оказались в тюрьме», — заявил депутат.

Круглов пояснил, что из-за плохо подготовленных выборов (по всей видимости, речь идёт об отказе в регистрации отдельных кандидатов — прим. ИА REGNUM), молодые люди вышли протестовать и в итоге оказались на скамье подсудимых.

Этот случай стал первым «сбоем» в череде принятия присяг депутатами — все предшественники Круглова лишь зачитывали слова и не обращались ни к кому из присутствующих в зале. Отметим, что ответа на реплику Круглова не последовало.