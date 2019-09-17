Ереван, 17 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, подавший накануне в отставку, призывает представителей прежних властей оставаться в их политическом прошлом и не пытаться вмешиваться в его отношения с сегодняшней властью.

azatutyun.am Артур Ванецян

Некоторые представители прежней власти вчера, 16 сентября, в течение всего дня приветствовали отставку Ванецяна, подвергая критике премьер-министра Никола Пашиняна.

«Хочу призвать всех не пытаться ловить рыбу в так называемой мутной воде, не пытаться втягивать меня в свои игры. Этот энтузиазм бывших, который наблюдается со вчерашнего дня, я хочу сказать, чтобы они остались в прошлом, и не пытались вмешиваться в нынешние отношения между мной и действующими властями. Мы знаем каковы эти отношения, и мы знаем, как их продолжать», — сказал Ванецян.

Он также коснулся сделанного вчера заявления пресс-секретаря премьер-министра Никола Пашиняна, предупредив, чтобы никто не пытался связать его с бывшим послом Армении в Ватикане, зятем экс-президента Сержа Саргсяна Микаелом Минасяном.

Как ранее писало ИА REGNUM, Владимир Карапетян, комментируя заявление Ванецяна об отставке, сказал, что «нужно выяснить, кто написал этот текст, приписываемый Артуру Ванецяну"․

«Надеемся, что автором этого заявления не являются PR-офисы коррупционеров, «по недоразумению» уклонившихся от уголовной ответственности. Мы призываем генерала Ванецяна не терять достоинство офицера, на которое он ссылается».

Ванецян сказал: «Этот текст был написан мной и отредактирован моим советником Арменом Давтяном. Мы вместе работали над этим текстом. И просто наивно считать, что меня могут попытаться связать … как была формулировка «с коррумпированными» … скажу более конкретно, чтобы никто не пытался меня связывать с Микаелом Минасяном, потому что Микаел Минасян для меня человек, который еще должен ответить на многие вопросы перед законами Республики Армения. Премьер-министр вчера заявил, что идет следствие. Будет проведено следствие, и следствие ответит, должен ли Микаел Минасян ответить, встать перед законом или нет».