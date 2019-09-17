Москва, 17 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы седьмого созыва не должны забывать об общегородских проблемах. С таким напутствием к депутатам Мосгордумы обратился мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Мосгордумы нового созыва

«Вы изучили проблемы каждого двора. Но помимо локальных проблем есть и глобальные. Должен вам сказать, что простых решений в этих сферах очень мало. Популярных решений, поддерживаемых простыми жителями, очень мало. Каждое решение носит ряд конфликтов, споров, дискуссий», — сказал Собянин.

Поэтому перед депутатами и представителями исполнительной власти встаёт дилемма: выполнять намеченную цель или пойти по пути наименьшего сопротивления. Последний вариант кажется более привлекательным, однако в этом случае начнётся деградация и отставание Москвы от других городов мира, заявил Собянин.