Баку, 17 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. «Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя», — заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для Армении это стало такой фобией, что Ереван поставил вопрос на обсуждение, причем при отсутствии официального заявления со стороны Азербайджана», — добавил азербайджанский чиновник.

Гаджиев подчеркнул, что хотя Баку в перспективе не рассматривает свое участие в организации, однако «Азербайджан пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ и обсуждаемыми в организации вопросами».

Это заявление высокопоставленного чиновника Азербайджана последовало за озвученным в Ереване заявлением вице-премьера России Борисова о том, что он не исключает предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в возглавляемом Москвой военном блоке.

«Это касается не только Азербайджана. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ, а также с Азербайджаном, то поверьте, Россия не заинтересована в разжигании [карабахского] конфликта, наоборот, будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет», — в частности, сказал Юрий Борисов.

Российские, армянские и азербайджанские СМИ, экспертное сообщество, а также депутаты обеих стран с прошлого года активно обсуждают возможность членства Азербайджана или получения им статус наблюдателя в ОДКБ.

Между тем, официальный Ереван заявил, что если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения использует свое право вето. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть должно быть получено также и согласие Армении.