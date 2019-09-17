Москва, 17 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Как передвигаться по Москве, оставаясь неузнанным, рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в мемуарах Permanent Record («Личное дело»).

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

По его словам, получив убежище в России, он начал ценить русскую зиму, которая позволяет, не вызывая подозрений, прятать лицо на улице с помощью шарфа и шапки. Также Эдвард Сноуден написал в мемуарах, что в метро его тоже не узнают, так как пассажиры обычно проводят время в пути, увлекшись своими телефонами.

Тем не менее бывший агент АНБ признался, что постоянно переживает за безопасность в публичных местах. Передвигаясь по городу, он меняет внешность, походку, а таксистам не сообщает точного адреса и выходит из машины заранее.

Один раз, по признанию Сноудена, его узнала девочка из Германии в Третьяковской галерее. Она попросила разрешение сделать селфи со знаменитостью. Он согласился, но сразу покинул музей, так как опасался, что девочка выложит фото в соцсети, и о его местонахождении узнают.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник АНБ преследуется властями США после разглашения секретных данных о тотальном просушивании американской разведкой всевозможных средств связи по всему миру. С 2013 года он находится на территории России, где получил временное убежище и вид на жительство.