Ханой, 17 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Ханое стремится поощрять открытие прямых рейсов из Ханоя в Джакарту и из Джакарты и Сурабаи в Дананг для улучшения туристических отношений между странами, сообщает информагентство Antara.

Hieucd Ханой

Посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади оценил возможность прямых рейсов как важный фактор увеличения числа вьетнамских туристов в Индонезии.

Посольство Индонезии в Ханое продолжает поощрять открытие прямых рейсов по маршрутам Джакарта — Ханой, Джакарта — Дананг, Сурабая — Дананг и добавление прямых рейсов из Хошимина в Джакарту.

Издание отмечает, что число туристов, выезжающих из Вьетнама в 2018 году, составило 9 772 250 человек. Однако число вьетнамских туристов, посещающих Индонезию, не достигло и 1% от этого числа. В 2018 году 75 632 туристов из Вьетнама посетили Индонезию.

В период с января по июль 2019 года число вьетнамских туристов, посетивших Индонезию, составило 53 тыс. человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, министерство туризма Индонезии поставило цель достичь 123 тыс. вьетнамских туристов в Индонезии к 2019 году.