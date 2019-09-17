Лондон, 17 сентября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В интернете появились фотографии обновлённого Bentley Flying Spur с гибридным агрегатом в камуфляже. Снимки доступны на сайте Autocar.

Autocar Bentley Flying Spur

Судя по снимкам, от базовой модели внешне гибрид отличается новой радиаторной решеткой с сотами, а также портом для зарядки.

Воздухозаборники в новом автомобиле расположены ниже, чем в бензиновой версии. Вероятно, это необходимо для охлаждения больших тормозов, которые расположены за новыми колесами.

Пока о модели известно, что она будет построена на платформе MSB, а также то, что электромобиль будет подключаемым гибридом.

Напомним, с января по август 2019 года в России было приобретено 204 автомобиля британской компании Bentley. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: В Москве представили новый 635-сильный Bentley Flying Spur