Москва, 17 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы седьмого созыва начали приносить присягу. Об этом 17 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Титов на церемонии принятия присяги

Первым депутатом, принявшим присягу, стал депутат по избирательному округу № 1 Андрей Титов.

«Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Служить процветанию города и благополучию его жителей», — произносят депутаты.

Перед началом процедуры с приветственным словом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо него на церемонии присутствовали почетные граждане Москвы, представители городского правительства, правоохранительных органов, Мосгоризбиркома и общественности.