Будапешт, 17 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Венгрия выступает категорически против инициатив нового правительства Италии по принятию нелегальных мигрантов, заявил во вторник, 17 сентября, глава МИД страны Петер Сийярто, передает информагентство ANSA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Венгрия не будет участвовать ни в каких «перераспределениях» мигрантов на территории ЕС, она продолжит защищать свои границы, добавил Сийярто.

В вопросе о нелегальной миграции Венгрия была одним из основных союзников Италии при предыдущем правительстве этой страны, когда пост главы МВД занимал Маттео Сальвини, также сторонник полного закрытия границ от нелегальных мигрантов.

Однако новое либерал-популистское правительство Италии, имеющее поддержку власти ЕС, в качестве «благодарности» пересмотрело позицию по этому вопросу и выступает теперь за принятие мигрантов «по очереди» и штрафы для тех стран ЕС, кто отказывается их принимать.

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