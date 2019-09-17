Москва, 17 сентября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В России возрастает популярность машин китайских автопроизводителей. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Navigator84 Haval

На фоне стремительного падения реализации бюджетных японских и французских автомобилей, динамика продаж китайских машин впечатляет.

Так, например, с января по август 2019 года в России было куплено 5,9 тысячи автомобилей, что на 250% больше аналогичного периода прошлого года. Причём в августе 2019 года продажи кроссоверов китайского бренда Haval выросли на целых 458%.

Значительный уровень реализации продемонстрировала и другая китайская автомобильная компания Geely. Её продажи за восемь месяцев увеличились на 252% (до 5,6 тысячи единиц), а в августе на 134%.

Напомним, самым бюджетным авто среди китайских моделей РФ является 106-сильный Chery Tiggo 2. В начальной комплектации его цена составляет 673 тыс. рублей.

Читайте также: Назван лидер по продажам авто среди китайских компаний в России