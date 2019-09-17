Варшава, 17 сентября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Средства массовой информации испытывали давление во всех странах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2018 году. Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир 17 сентября в ходе выступления в Варшаве.

Khalid Albaih Свобода слова

По его словам, нарушения свободы слова в минувшем году происходили во многих или даже во всех странах ОБСЕ. Журналисты постоянно оказываются под угрозой, сказал он на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Дезир указал, что на сотрудников СМИ нападают, их «избивают и убивают» разные силы и по разным причинам, и организация должна дать решительный отпор насилию в отношении журналистов. Существует также проблема правовой безопасности журналистов, ограничение для них доступа к информации, происходящее под видом борьбы с терроризмом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно о следственных действиях в отношении главы агентства Sputnik Moldova Владимира Новосадюка в Кишинёве. В адрес этого российского СМИ не раз звучали обвинения в попытках повлиять на общественное мнение в разных странах мира.

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