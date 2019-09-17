Дно, Псковская область, 17 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В городе Дно Псковской области сегодня, 17 сентября, торжественно вступил в должность новый глава Дновского района Михаил Шауркин, который выиграл выборы 8 сентября от партии «Яблоко». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, нового главу района поздравил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, зачитав приветствие от губернатора Михаила Ведерникова.

Пресс-служба Псковского «Яблока» Михаил Шауркин

«Единый день голосования показал, что жители муниципалитета верят в то, что вы многое можете сделать на посту главы района. Фраза о «кредите доверия» для вас особенно актуальна. Нужно конкретными действиями доказать, что ваши земляки сделали правильный выбор. Возможности для этого будут: перед нами работа в рамках национальных проектов, реализация индивидуальной программы развития Псковской области, исполнение наказов избирателей и, безусловно, текущие дела. В этой работе необходимо действовать единой командой, невзирая ни на какие противоречия. Только так можно будет добиться высоких результатов», — говорится в поздравлении губернатора.

Сергей Дмитриев вручил Михаилу Шауркину настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин на выборах главы Дновского района опередил кандидата от «Единой России» ТатьянуПахомову с большим отрывом: за Михаила Шауркина проголосовали 63,75% избирателей, он одержал победу на всех избирательных участках.

Читайте также: В провале на выборах в Пскове «Единая Россия» обвинила пенсионную реформу

Михаил Шауркин — инженер, начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни. Соперник Шауркина из «Партии роста» пытался снять его с выборов в суде, но проиграл в апелляционной инстанции.

Напомним также, что кандидаты от партии «Яблоко» также избраны главами Новоржевского и Пустошкинского районов Псковской области. Теперь представители партии возглавляют пять районов области из 24.

Читайте также: Псковская «Единая Россия» проиграла «Яблоку» выборы трёх глав районов