Швеция, 17 сентября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Северный морской путь должен развиваться с участием большего числа международных партнеров. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова, выступая сегодня на 9-ой Конференции парламентариев Баренцева региона, проходящей в шведском городе Хапаранда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Timur V. Voronkov Северный морской путь

«Транспортные вопросы всегда остаются в центре внимания российского парламента, в том числе и в контексте международного сотрудничества. В частности, на Северо-Западе России развивается один из наиболее масштабных транспортных проектов — «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Его цель — создание интегрированного в международный транспортный коридор «Север — Юг», — пояснила Ольга Епифанова.

По ее словам, с этим связан еще один проект — комплексное развитие Северного морского пути, как важнейшей части Баренцева/Евро-арктического региона.

«Это наша давняя мечта, пора ее превращать в реальность. Задача очень непростая, но мы обязательно будем ее решать. Российская сторона делает все, чтобы привлечь, как можно больше международных партнеров. Без этого Северного морского пути не будет», — подчеркнула парламентарий.

Она обратила внимание на то, что с целью увеличения числа грузоперевозок по Северному морскому пути, в России сейчас обновляется ледокольный флот, реализуются программы по развитию регионального авиа-, железнодорожного и автомобильного сообщения, по строительству глубоководных портов и перевалочных баз, предоставляются льготы и преференции для бизнеса и его проектов.

«По мере крупномасштабного освоения природных богатств Арктической зоны, значимость Северного морского пути будет расти, а вслед за этим поднимется на качественно новый уровень и трансграничное сотрудничество между странами региона», — заключила вице-спикер парламента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь — российская национальная транспортная артерия, проходящая вдоль морей Северного Ледовитого океана. Согласно планам правительства РФ, к 2035 году Севморпуть должен стать круглогодичным и безопасным транспортным коридором. К этому времени грузооборот должен составить 130 млн тонн. Развитием магистрали занимаются Росатом, Министерство транспорта и Министерство развития Дальнего Востока и Арктики.