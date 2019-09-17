Пермь, 17 сентября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось бабье лето. Если первая половина сентября была теплее нормы, то вторая половина месяца ожидается аномально холодной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Ван Гог. Осень

На территории края прогнозируют ежедневные осадки. Интенсивные дожди ожидаются 17 сентября. В течение недели выпадет около двух недельных норм осадков.

Вторая половина недели станет холоднее нормы. На севере и северо-западе края температура воздуха будет на один градус ниже нормы.