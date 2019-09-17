Москва, 17 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Россия получит стратегическое преимущество в войне на море, первой оснастив свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами. Об этомпишет американский журнал Forbes.

Mil.ru Атомная подводная лодка

Речь идёт о российских гиперзвуковых крылатых ракетах «Циркон». Издание сообщает, что первый испытательный пуск «Циркона» с российской подводной лодки К-561 «Казань» состоится уже в 2020 году.

Forbes отмечает, что скорость полёта ракеты «Циркон» составляет более 8 Махов, а, по некоторым данным, и выше. В то же время скорость полёта американской ракеты «Томагавк» — 0,75 Маха.

Издание также подчёркивает, что с учётом опыта войны в Сирии российские вооружённые силы стали применять крылатые ракеты морского базирования и по целям на суше. В частности, успешное применение ракет «Калибр» по целям на территории «Сирии» вызвало большой интерес к этому оружию у Алжира, Вьетнама, Китая и Индии.

«Циркон», по мнению Forbes, будет значительным продвижением по сравнению с «Калибром». Издание прогнозирует, что к 2030 году у России будет уже восемь подводных лодок, оснащённых «Цирконами», а к 2040 году — 17. Таким образом, ВМФ РФ будет иметь стратегическое преимущество перед ВМС Британии и США.