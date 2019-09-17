В Забайкалье жителям аварийного дома предложили самим осуществить его снос
Чита, 17 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Жильцам дома по ул. 2-я Московская в Чите (Забайкальский край), который ещё в 2011 году был признан аварийным и подлежащим сносу, предложили самим снести здание, чтобы получить новые квартиры. Об этом со ссылкой на копию документа, имеющегося в распоряжении редакции, сообщает Zab.ru.
Из предыстории известно, что в администрацию Читы обратился один из собственников квартиры, расположенной в этом аварийном доме. В ответ на доводы о невозможности получить жильё, несмотря на то, что суд обязал администрацию Читы выделить квартиру площадью 98 кв. м, отвечающую установленным санитарным и техническим требованиям, городские чиновники заявили:
«Дом включен в программу по переселению из аварийного жилого фонда со сроком расселения в 2020 году. В связи с вышеизложенным, предлагаем вам в срок
Из ответа читинской мэрии также следует, что если собственники не осуществят снос своего дома, то земельный участок под ним будет изъят для муниципальных нужд.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2019 года выступая на заседании президиума Госсовета, министр по развитию ДФО Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в рамках госпрограммы «Жильё» в федеральном округе будет ликвидировано 1,5 млн кв. м. аварийного жилья, но этого недостаточно, поскольку в ДФО сегодня более 2 млн кв. м непригодного жилищного фонда.
По словам Козлова, на Дальнем Востоке 125 500 человек живут в непригодном жилищном фонде, в квадратных метрах это 2 млн аварийного жилья.
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