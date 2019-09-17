Чита, 17 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Жильцам дома по ул. 2-я Московская в Чите (Забайкальский край), который ещё в 2011 году был признан аварийным и подлежащим сносу, предложили самим снести здание, чтобы получить новые квартиры. Об этом со ссылкой на копию документа, имеющегося в распоряжении редакции, сообщает Zab.ru.

Rhys Asplundh Снос здания

Из предыстории известно, что в администрацию Читы обратился один из собственников квартиры, расположенной в этом аварийном доме. В ответ на доводы о невозможности получить жильё, несмотря на то, что суд обязал администрацию Читы выделить квартиру площадью 98 кв. м, отвечающую установленным санитарным и техническим требованиям, городские чиновники заявили:

«Дом включен в программу по переселению из аварийного жилого фонда со сроком расселения в 2020 году. В связи с вышеизложенным, предлагаем вам в срок до 01.10.2019 года с другими собственниками жилых помещений осуществить снос вышеуказанного аварийного многоквартирного дома».

Из ответа читинской мэрии также следует, что если собственники не осуществят снос своего дома, то земельный участок под ним будет изъят для муниципальных нужд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2019 года выступая на заседании президиума Госсовета, министр по развитию ДФО Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в рамках госпрограммы «Жильё» в федеральном округе будет ликвидировано 1,5 млн кв. м. аварийного жилья, но этого недостаточно, поскольку в ДФО сегодня более 2 млн кв. м непригодного жилищного фонда.

По словам Козлова, на Дальнем Востоке 125 500 человек живут в непригодном жилищном фонде, в квадратных метрах это 2 млн аварийного жилья.

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