Киев, 19 сентября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Похоже, что президент США Дональд Трамп, отправивший своего советника по нацбезоапасности Джона Болтона в отставку, не случайно посылал его на Украину. Почему именно эта поездка могла стать последней на нынешнем этапе карьеры вашингтонского ястреба, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сезон охоты

Болтон потому и прославился как ястреб, что каждую ситуацию старался повернуть к вящей славе США посредством ее обострения. Понравиться такое Трампу никак не могло, ведь к уже имеющимся трем фронтам (Китай, Иран и Россия) добавлять еще какие-то он не видел резона — ни финансового, ни политического. Чтобы избавиться от Болтона на законных основаниях, Трампу требовался эпизод с каким-нибудь его показательным провалом.

Отправить советника по нацбезопасности на Украину уговаривать тамошнего президента отказаться от стомиллионного предложения Китая и многомиллиардных инвестиций в будущем, не предложив ничего взамен, — вряд ли эта задача имела разумное решение. И тем не менее Украина в противостоянии США и Китая еще может сыграть определенную и очень важную роль. Причем речь здесь идет о той отрасли производства, которую Китай пока уверенно считает находящейся под его жестким контролем. Смогут ли украинские редкоземельные элементы помочь США выбраться из-под китайского диктата?

Читайте статью Андрея Ганжи «Отставка Джона Болтона и Украина: впереди война?».