Ставрополь, 17 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ведется системная работа по сохранению и увеличению численности популяций охотничьих животных в заказниках края. Ежегодно на волю выпускаются десятки особей оленей. Так, в период с 2016 по 2018 годы в естественную среду обитания был выпущен 91 олень, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе краевого министерства природы.

InspiredImages Олениха

В настоящее время их численность увеличилась до 107 особей. Животные расселены в заказники «Сафонова дача», «Бугунтинский», «Дебри», «Лесная дача», «Русский лес», «Стрижамент» и на территории памятника природы «Гора Брык».

В минприроды отметили, что предваряла выпуску оленей на волю работа по их вольерному содержанию и воспроизводству, помощь в проведении которой оказал «Каспийский трубопроводный консорциум — Россия». В рамках экологической программы «Сохраним природу родного края» консорциум приобрел часть животных из вольеров и выпустил их на волю в заказниках «Русский лес», «Бугунтинский» и «Лесная дача». Краевой бюджет от этой сделки получил 2,3 млн рублей.

Как отметили в минприроды, в октябре 2019 года планируется покупка Каспийским трубопроводным консорциумом четырех самцов-производителей пятнистого и благородного оленей. Их будут содержать в вольерах заказников «Стрижамент» и «Сафонова дача». Еще 10 самцов приобретут для расселения в заказнике «Русский лес».

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