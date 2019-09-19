Москва, 19 сентября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. «Пионэры» финансовых рубежей России достигли очередного провала, что, впрочем, по мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, является выдающимся достижением отечественной экономики и достойно увековечивания в учебниках. Оставляя в стороне некомплиментарное антимнение, что в учебники эти примеры могут войти лишь в виде отрицательных, стоит присмотреться к самим достижениям, поняв, почему ни общество, ни бизнес в РФ не желают присоединяться к восхвалениям Минфина и Центробанка. Об этом рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Орешкин и Антон Силуанов. Петербургский международный экономический форум. 2019

Весть, обладающая всеми признаками радостной, просочилась в российские СМИ. Оказывается, объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований России поблек на фоне ликвидных активов государства. Которые его превзошли более чем на 1,4 трлн рублей. Всего же те самые активы, будучи пересчитаны в рубли, составили 17,6 трлн рублей. Почему — будучи пересчитаны? Потому что хранятся они во многом в долларах, а также в евро и британских фунтах, то есть самых ценных бумагах тех государств, которые чинят России экономические козни.

А вот Россия, как видно, не хочет платить злом за зло, оказывая зарубежным партнерам безвозмездную услугу по поддержанию их экономик. То есть вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие собственной экономики, Россия, как растерянный мелкий игрок, закупает валюту, думая, что расположила свои активы надёжно. Но это до тех пор, пока хозяевам этих валют не придет в голову какую-нибудь из них немножечко или даже серьезно обесценить. А ведь разговоры об этом ведутся уже давно.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Блеск и нищета Минфина РФ — госдолг ниже активов. Что под упаковкой?».