Москва, 17 сентября, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«Совет Думы принял решение в соответствии с процедурой, и кандидаты были направлены на рассмотрении президента РФ. Сегодня президент внес на рассмотрении Госдумы кандидатуры: Валерия Богомолова, Андрея Перчана, Данила Шилкова и Сергея Штогрина для названчения на должность аудиторов Счетной палаты», — сказал Володин.

Завтра, 18 сентября, этот вопрос планируется рассмотреть вопрос на заседании Совета Думы, а 19 сентября — рассмотреть на заседании Госдумы.

«Это представители всех политических фракций Госдумы… Фракции очень вдумчиво подошли к кандидатам, кандидатуры профессионально подготовленные, и предложения фракции, Совета Думы президентом поддержаны», — отметил спикер Госдумы.

Он указал, что глава государства обладает правом отклонить предлагаемые кандидатуры.

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и шесть аудиторов — Советом Федерации по представлению президента страны.