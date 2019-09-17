Ереван, 17 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян коснулся заявления бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна, которое последний распространил объясняя свою отставку. На вопрос «Арменпресс», как он прокомментирует заявление Ванецяна, Владимир Карапетян, в частности, ответил:

Photolure Артур Ванецян

«Необходимо выяснить, кто написал текст, приписываемый Артуру Ванецяну. Надеемся, что его авторами не являются пиар-офисы коррупционеров, которые «по недоразумению» избежали уголовной ответственности. Мы призываем генерала Ванецяна не терять достоинства офицера, на которое он ссылается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покидая пост директора СНБ Артур Ванецян в частности заявил: «Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной».

Анализируя процитированное можно сделать вывод, что если текст Ванецяна могли написать члены прежнего режима, то он мог быть связан с ними и находиться в тесном сотрудничестве. Если они могут написать текст об отставке, то можно заключить, что они могли бы написать и другие тексты и сценарии, считает политолог Арман Григорян.

«Такой сухой ответ, думаю, обусловлен звучащими в этом тексте несколько раз призывами к чести и достоинству, остановке и трезвости. Дело в том, что, на мой взгляд, речь идет о его увольнении, более того, премьер-министр позволил уйти ему по собственному заявлению, однако Ванецян решил удобным образом представить ситуацию, будто была собственная воля и достоинство офицера диктовали ему написать заявление», — сказал политолог Арман Григорян в беседе с ИА REGNUM.

По его мнению, во время состоявшейся накануне пресс-конференции премьер Пашинян сказал, что зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян заранее получил информацию о возбуждении против него уголовного дела.

«Из этих слов можно предположить, что источником информации является именно Ванецян, или, как минимум, он виноват в том, что из такой серьезной структуры, как СНБ, может быть утечка информации», — отметил политолог. После вчерашней пресс-конференции Пашиняна, Григорян увидел укрепление позиций власти в нескольких направлениях.

«Вновь говорилось о Серже Саргсяне, Микаеле Минасяне, Роберте Кочаряне и других, однако более жестко и четко, вещи назывались своими именами», — заключил политолог.