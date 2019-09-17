«Экс-директор СНБ Армении мог быть связан с прежними властями»
Ереван, 17 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян коснулся заявления бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна, которое последний распространил объясняя свою отставку. На вопрос «Арменпресс», как он прокомментирует заявление Ванецяна, Владимир Карапетян, в частности, ответил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, покидая пост директора СНБ Артур Ванецян в частности заявил: «Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной».
Анализируя процитированное можно сделать вывод, что если текст Ванецяна могли написать члены прежнего режима, то он мог быть связан с ними и находиться в тесном сотрудничестве. Если они могут написать текст об отставке, то можно заключить, что они могли бы написать и другие тексты и сценарии, считает политолог Арман Григорян.
По его мнению, во время состоявшейся накануне пресс-конференции премьер Пашинян сказал, что зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян заранее получил информацию о возбуждении против него уголовного дела.
«Из этих слов можно предположить, что источником информации является именно Ванецян, или, как минимум, он виноват в том, что из такой серьезной структуры, как СНБ, может быть утечка информации», — отметил политолог. После вчерашней пресс-конференции Пашиняна, Григорян увидел укрепление позиций власти в нескольких направлениях.