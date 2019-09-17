Ярославль, 17 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Контракт на содержание дорог Ярославля (в первую очередь в это понятие входит ямочный ремонт) во втором полугодии 2019 года выиграло ООО РТП «Ольга». Начальная цена аукциона составляла 18,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Ямочный ремонт в Ярославле

Аукцион прошел уже во второй раз, в первый раз он не состоялся из-за отсутствия претендентов. Компания-победитель ранее не занималась дорожным ремонтом. Как сообщает портал YarNews, фирма специализируется на торговле автомобильными двигателями, а также поставляет сено и овес в ярославские конно-спортивные школы.

Директором и учредителем ООО РТП «Ольга» является Ольга Купченко. Между тем на ее странице в социальных сетях указано, что она работает фитнес-тренером, а также является главой крестьянского фермерского хозяйства, занимающегося разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков.

При этом журналистам директор фирмы заявила о готовности и к ремонту дорог, но не раскрыла, какими силами планирует делать это — с привлечением лошадей и ослов или же без них.