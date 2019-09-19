Москва, 19 сентября, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Тенденция «развития» науки в постсоветской России удручает, количество научных учреждений растёт — а число учёных сокращается. Как Минобрнауки продолжает поддерживать это бедствие, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Кукрыниксы. Иллюстрация к книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»

Законопроект о научной деятельности, предложенный Минобром, концептуально повторяет рутинный акт законотворчества, наработанного в постсоветский период. Специфика современной научной деятельности в нем практически не учитывается, зато очень много «полочек» и «коробочек» для расписания полномочий властных структур. Но какой смысл вкладывать усилия в властные маневры по поводу исчезающего объекта управления?

Важным представляется признание, наконец, неработающей теоретической «либеральной схемы», применить которую пытаются вот уже почти три десятилетия и с неизбежно отрицательным результатом. Никакой «правильной классификацией» эта болезнь не лечится, а вот применению действительно эффективных инструментов — мешает. Что же могло бы стать инструментами, которые позволили бы резко поднять эффективность отечественной науки?

Читайте статью Андрея Маленького «АБЫРВАЛГ: великая отечественная наука имени Котюкова».