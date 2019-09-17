Сухум, 17 сентября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. МИД Абхазии прокомментировал обсуждение в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы» в программе «48 минут» текущей ситуации в республике в свете прошедших выборов президента. Комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.

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Как указано в комментарии, эфир состоялся 11 сентября 2019 года. В программе приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин. В МИД указали на объективность и профессионализм со стороны Михаила Гусмана, который «демонстрировал глубокое понимание внутриполитических процессов».

При этом, по мнению представителей министерства, ведущий Алексей Нарышкин стремился создать негативный образ личности действующего президента Рауля Хаджимбы и республики в целом. В министерстве заверили, что Нарышкин «демонстрировал полное отсутствие каких-либо знаний об Абхазии, ее новейшей истории и текущей ситуации в республике».

Сухум призвал руководство радиостанции «Эхо Москвы» и ее отдельных представителей воздержаться от сознательного искажения ситуации в информационном пространстве в контексте внутриполитических процессов в Абхазии и вокруг нее.