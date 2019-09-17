Москва, 17 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Российская валюта 17 сентября начала торги снижением, открыв доллару путь к отметке 64 руб. Рубль торгуется в режиме сдержанной коррекции на фоне разнонаправленной динамики «американца» на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Российская валюта по-прежнему апатично реагирует на рост нефтяных цен, которые вернулись выше уровня $69 за баррель Brent и могут в скором времени испытать на прочность психологическую отметку $70.

Несмотря на отставание от нефти, в ближайшее время более существенного ослабления рубля не ожидается, если, конечно, на рынок энергоносителей не придет фиксация прибыли в случае появления сигналов о более оперативном восстановлении добычи в Саудовской Аравии.

В России начался налоговый период, который до конца месяца будет служить своеобразной «подушкой безопасности» для рубля. А в более краткосрочной перспективе игроки обратят внимание на заседание Федрезерва. Если вдобавок к снижению ставки регулятор пересмотрит точечную диаграмму в сторону понижения, доллар повсеместно ослабнет, что сыграет на руку рублю.

С технический точки зрения, сейчас основные движения происходят вокруг отметки 64 руб. Дневное закрытие пары выше этого уровня несколько ухудшит ситуацию для российской валют.

Но не окажет существенного влияния на общую картину, которая будет зависеть от вышеупомянутых фундаментальных факторов. Новый виток роста нефти в сочетании с ослаблением доллара может открыть путь к отметке 63 руб.», — считает эксперт.

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