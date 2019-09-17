Цхинвал, 17 сентября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Комитет по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Южной Осетии проводит плановые работы на Транскавказской автомагистрали. Об этом 16 сентября сообщает информагентство «Рес».

koriosif Транскавказская автомагистраль

Как сообщил начальник участка Сослан Козаев, магистраль была очищена от мусора, в данный момент рабочие приводят в порядок расположенные там галереи. Представитель комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Южной Осетии Казимир Хугаев отметил, что на автомагистрали также проводится ямочный ремонт. Кроме того, рабочие провели капитальный ремонт мостов, разрушенный весенними разливами реки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ремонтные работы на Транскаме проходят с июня 2019 года проходят ремонтные работы. С 18:30 17 августа до 12:30 18 августа движение по Транскавказской автромагистрали на участке поселок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля было перекрыто по причине схода селевого потока в районе Зарамага.

Транскавказская магистраль является единственной автодорогой, связывающей Южную Осетию с Россией.