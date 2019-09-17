Белоярский район, Югра, 17 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Белоярском районе Югры выявлен факт незаконной рубки шести крупных деревьев неизвестными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в природнадзоре ХМАО.

Пресс-служба Природнадзора ХМАО Инспекторы Природнадзора оценили ущерб

Учитывая, что диаметры срубленных деревьев от 46 см до 82 см, ущерб лесному фонду составил более 150 тысяч рублей. Материалы инспекции Природнадзора ХМАО направлены в ОМВД по Белоярскому району.

Отмечается, что незаконная рубка лесных насаждений на сумму свыше 5 тысяч рублей является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).